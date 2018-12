Iohannis anunta de la Viena ca va merge la sedintele de guvern. Ce prevede Constitutia

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, de la Viena, ca va participa la sedintele de guvern.



"Am solicitat agenda. Am constatat din partea dnei premier o dorinta de colaborare. In repetate randuri m-a invitat sa colaboram. Iata ca voi colabora: voi merge la sedintele de guvern", a spus Iohannis.



Decizia presedintelui vine intr-un moment in care se discuta foarte mult despre posibilitatea ca Guvernul sa dea o ordonanata de urgenta pe amnistie si gratiere, despre care seful statului a spus, marti, ca ar fi o eroare.



"Ar fi o eroare grava o astfel de ordonanta.…