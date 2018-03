Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit...

- Premierul Viorica Dancila a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Transporturilor, Ion Iordachescu si Calin Cristian Fort. Deciziile au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a decis numirea lui Mergeani Nicea in functia de…

- Marius Pirvu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul a decis eliberarea lui Marcel Bogdan Pandelica din functia…

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca sambata a fost reluata, incepand cu ora 13,15, circulatia cu bacul pe Dunare intre judetele Tulcea si Galati. Circulatia fusese oprita vineri din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor din localitatea…

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Acesta are rang de secretar de...

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Gabriela Dorojan a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, George-Ionut-Razvan Fazacas a fost numit in functia…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca se roaga ca dosarul "Hexi Pharma" sa nu ajunga destul de curand la aceasta instanta, pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. (continua) AGERPRES/(AS…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca nu a existat, "in mod realist", nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei. El a precizat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se afla joi intr-o vizita…

- Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” aprobat recent va contine rubrici adecvate fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca "niste penali" fac o incercare "disperata" si "jalnica" sa discrediteze DNA. "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea sa. (...) Aceasta incercare e una jalnica si neconvingatoare", a spus Iohannis,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala ANAF se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.ro. Este o discutie…

- Tudor-Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca discutiile privind Justitia nu ajuta dosarul Schengen, precizând ca, daca România va avea o legislatie în domeniu modernizata si rezonabila, lucrurile legate de Mecanismul de Cooperare si Verificare vor fi "usor de rezolvat".…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca anul 2018 nu ar trebui sa fie unul al luptei permanente pentru putere, ci al proiectelor importante. Totodata, el s-a pronuntat, la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, pentru un dialog permanent intre toate…

- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni acest decret. Tot luni, membrii Executivului condus de Viorica Dancila au primit votul de învestitura în plenul reunit al Parlamentului.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila. "Au fost consultari, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare pentru a intra la guvernare. "Nu am auzit aceasta solicitare din partea UDMR", a…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie.…

- Presedintele Klaus Iohannis va merge, maine, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, sedinta in care urmeaza sa se stabileasca noua conducere a CSM. Va fi ales un nou presedinte, dar si un nou vicepresedinte, anunta Antena 3.La aceeasi sedinta urmeaza sa vina si ministrul Justitiei,…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…