- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii…

- Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16,15 (ora Romaniei). Tot miercuri, presedintele Iohannis va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt pe tema 'Accelerarea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila', unde va sustine o interventie in cadrul sesiunii…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la New York, la de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Alaturi de seful statului este prezenta Ramona Manescu, ministru al Afacerilor Externe. Tema actualei sesiuni…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 26 august 2019, pe Ekaterina Zaharieva, viceprim-ministru pentru reforma justitiei si ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria, aflata in vizita la București. Vizita oficialului bulgar are loc in contextul unui an cu semnificații in relatia…

- MAE, despre memorandumul semnat de Romania și SUA pentru tehnologia 5G Foto: presidency.ro. Memorandumul semnat de România si Statele Unite, la Washington, cu prilejul vizitei presedintelui Klaus Iohannis, recomanda o evaluare riguroasa a furnizorilor pentru asigurarea deplina a securitatii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, afirmatiile premierului Viorica Dancila potrivit carora seful statului ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul si Parlamentul in ceea ce priveste liniile de politica externa. "Simpatica doamna premier.…

- Președintele Klaus Iohannis și președintele SUA, Donald Trump, discuta la ora transmiterii aceste știri in Biroul Oval de la Casa Alba. La inceputul discuțiilor, cei doi au facut scurte declarații in fața presei. Trump a afișat o atmosfera mai degajata, in timp ce Iohannis a adoptat o atitudine mai…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, la Casa Alba de omologul sau american, Donald Trump. Este pentru a doua oara, dupa intalnirea din iunie 2017, cand cei doi presedinti au o intrevedere la Casa Alba. Iohannis va semna in Cartea…