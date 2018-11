Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis l-a criticat, joi, pe Eugen Teodorovici, pentru declarația privind limitarea dreptului de a lucra in strainatate, afirmand ca e o propunere de a-i ”sechestra” pe romani in interiorul granitelor tarii și ca ”intr-o țara normala, un ministru a doua zi pleaca”.„Sper…

- Propunerea ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, aceea de realizare a unui permis de munca unic la nivel european și forțarea lucratorilor din alte state sa iși schimbe țara in care lucreaza la fiecare cinci ani, a starnit comentarii aprinse pe rețelele de socializare. „Poate e mai restrictiva…

- Propunere șoc a ministrului de Finanțe. Eugen Teodorovici isi doreste ca romanii care lucreaza in strainatate sa aiba un singur permis de munca, valabil pentru o perioada limitata, dupa care sa-și caute de munca in alta țara. Propunerea a starnit deja reactii in randul romanilor din diaspora, care considera…

- Ministrul de Finante reactioneaza dur la propunerea ANAF legata de impozitarea prestatorilor de servicii de la nunti, pe baza unor declaratii ale mirilor. Eugen Teodorovici ii critica pe sefii Fiscului, despre care spune ca trebuie sa aiba alte prioritati, nu sa vina cu astfel de propuneri.

- Președintele Klaus Iohannis i-a delegat, joi, pe consilierii prezidențiale Mihaela Ciochina și Cosmin Marinescu ca sa discute cu ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre rectificarea bugetara. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, s-a aratat deranjat…

- Premierul Viorica Dancila i-a delegat pe ministrii de Finanțe și de Justiție, Eugen Teodorovici și Tudorel Toader, pentru a participa la consultarile de joi de la Palatul Cotroceni. Chiar daca vizita la Cotroceni are loc in ziua in care urmeaza sa anunte propunerea pentru sefia DNA, ministrul Tudorel…

- Avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe proiectul privind rectificarea bugetara este consultativ, nu obligatoriu, iar Executivul "va ramane" pe forma publicata luni pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, a declarat, la Romania TV, ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Avizul…

- CSAT se reunește la Palatul Cotroceni pentru avizarea rectificarii ministerelor din sistemul de Aparare; Discuții despre evoluția pestei porcine. Președintele Klaus Iohannis a criticat dur Guvernul, in ultima perioada, pentru ca nu a luat masuri de prevenire a pestei porcine și pentru despagubirea celor…