Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa promulgarea Legii pensiilor și publicarea Raportului GRECO.Citește și: Codrin Ștefanescu a IZBUCNIT pe Raportul GRECO: 'Concluzie ilogica și bizara. Bine ca nu ne cer sa ne desfiițam' "In vreme ce toate organismele europene…

- Legea pensiilor intra in vigoare, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii. Admnistratia Prezidentiala a anuntat ca președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x 725/28.11.2018).…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține de la ora 17.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Iata principalele declarații ale președintelui Iohannis: Am fost ieir la Bruxelles la doua intruniri importate: o reuniune a consiliului European și una a PPE. Foart emulți lideri europeni au…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.Va prezentam textul integral al sesizarii: București, 24 mai 2019Domnului…

- „Acest spot are in vedere informarea și creșterea gradului de conștientizare a importanței referendumului” Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare…

- Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca "apararea statului de drept a devenit o sintagma care se aude tot mai des in Europa", iar misiunea statelor membre este de a le explica "cetatenilor europeni ca aceasta nu este o chestiune de retorica politica, ci una de care depinde chiar viata de zi cu zi…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, la conferința „The State of The Union” de la Florența, ca politicienii spun la Bruxelles ca Uniunea Europeana este buna, insa atunci cand vin acasa dau vina pe UE. Șeful statului a precizat ca „nu trebuie sa invinovațim Bruxelles pentru orice”.Dancila…

- Ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor a fost adoptata in februarie de Guvern insa aceasta prevedea ca majorarea se va face ”incepand cu drepturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019″. Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 15 martie…