Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca aderarea la spatiul Schengen si la zona euro raman obiective de indeplinit pentru Romania, context in care le-a transmis diplomatilor romani ca trebuie valorificat capitalul de incredere al presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Pentru Romania…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, luni, la Palatul Victoria, cu ambasadorii romani despre masurile necesare pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen și finalizarea MCV. O alta tema abordata de oficiali vizeaza parcursul european al Moldovei.„In perioada urmatoare, tematicile europene…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa prilejuite de lansarea Presedintiei finlandeze a Consiliului UE, ca Romania conteaza pe aceasta tara pentru sprijin in ceea ce priveste intrarea in spatiul Schengen. "Decizia de a admite…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de vara de la Bruxelles, context in care a prezentat rezultatele Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene si a ...

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de vara de la Bruxelles, context in care a prezentat rezultatele Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene si a reafirmat sprijinul ferm al Romaniei pentru Parteneriatul Estic. "In contextul aniversarii…

- Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat vineri, la Zagreb, sprijinul pentru aderarea Croatiei la spatiul Schengen si speranta ca o recomandare pozitiva in acest sens va putea fi adresata Consiliului pana la finalul mandatului actualului executiv comunitar…

- Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat vineri, la Zagreb, sprijinul pentru aderarea Croatiei la spatiul Schengen si speranta ca o recomandare pozitiva in acest sens va putea fi adresata Consiliului pana la finalul mandatului actualului executiv comunitar…

- Lituania sustine aspiratiile Croatiei de a adera la spatiul Schengen, la zona euro si la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a declarat joi ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, aflat intr-o vizita oficiala la Zagreb prilejuita de deschiderea ambasadei Lituaniei,…