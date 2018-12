”Mai mult decat oricand, in acest An Centenar, oamenii politici ar trebui sa dea dovada de mai multa maturitate și sa iasa din logica conflictului care ne-a macinat ani la rand. E nevoie de acord pe obiectivele majore de țara, in schimb domnul președinte Iohannis face dovada ca este nu doar dezbinator, total in afara spiritului european și de unitate in An Centenar, ci de-a dreptul sabotor al intereselor Romaniei”, a declarat Rovana Plumb.

In viziunea ministrului Plumb, "asistam la un sabotaj național, Iohannis subestimeaza bunul simt al romanilor, care au vazut ca e mai preocupat de…