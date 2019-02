Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ne ține in alerta. Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre evolutiile din regiunea Marii Negre. Șeful statului susține ca Rusia "ameninta in continuare stabilitatea" regiunii, subliniind ca este nevoie de "o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic".

- „Daca nu exista cauze naturale, atunci creșterea Euro nu poate fi decat artificiala. Daca investițiile straine au crescut și au adus mai mulți euro in țara, daca s-au absorbit mai multe fonduri europene care au adus mai mulți euro in Romania, daca au plecat mai puțini romani din țara și au scos mai…

- Conflictul din zona Marii Negre poate fi catalogat ca un razboi virtual cu mize militare si economice, sunt de parere analistii militari care atrag atentia ca Romania se afla la mijloc pentru ca urmeaza sa exploateze zacamintele din Marea Neagra, ceea ce, in ciuda rusilor, va modifica piata gazelor.

- Premierul britanic Theresa May a indemnat Rusia sa elibereze navele și echipajele ucrainene sechestrate duminica, adaugand ca Londra va continua sa militeze pentru impunerea de "sancțiuni adecvate" impotriva Moscovei, informeaza cotidianul The Independent, citat de Mediafax."Mesajul nostru…