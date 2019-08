Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca actualul Guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament, solicitand ca aceasta procedura sa fie declansata.



"Dupa alegeri, cu o noua majoritate in mod constitutional, putem face mult mai mult impreuna. Pana atunci, astazi, actualul Guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament printr-o procedura pe care le solicit sa o declanseze", a spus seful statului intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin)