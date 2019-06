”Semnam ACORDUL POLITIC NAȚIONAL pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de președintele Klaus Iohannis.

USR iși pastreaza consecvența din ultimii 3 ani de zile in care a luptat in Parlament și in strada pentru a impiedica subminarea independenței justiției de catre coaliția toxica de la guvernare și va semna acordul propus de președintele Iohannis.

Justiția ramane in continuare prioritatea zero a țarii noastre, pentru a ne asigura ca Romania ramane pe parcursul european.

USR a depus deja in Parlament un proiect de lege care transpune recomandarile Comisiei…