Iohannis, acord cu partidele. Roșca Stănescu: Este o formă de piraterie ”In principiu este o forma de piraterie pentru ca imi amintesc perfect cum domnul Tariceanu, inainte de acest scrutin care a avut loc recent, a propus un pact pe niște capitole importante, generoase, de interes comun, care ar trebui sa fie de interes comun pentru intreaga clasa politica, și a propus o intalnire in acest sens, tocmai pentru a conveni asupra unor obiective de interes național comune. Domnul Iohannis a preluat aceasta idee din zbor, a deturnat-o și a conceput un document pe care nu l-a discutat cu niciunul dintre partidele aflate la Cotroceni, nu a luat acordul niciunui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

