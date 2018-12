Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca "dupa anumite sincope" pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene "sunt intr-o faza avansata''. Intrebat daca Romania este pregatita…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca nu a existat nicio discutie intre el si cancelarul german Angela Merkel referitor la Ambasada Romaniei din Israel. Intrebat, la sosirea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles,…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat astazi, 12 decembrie in fața celor doua Camere ale Parlamentului prioritațile Romaniei pentru cele șase luni in care va deține președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. „Ca și colegii mei, am fost prezenta in plen și vreau sa va impartașesc atat cateva…

- Premierul Viorica Dancila s-a declarat deranjata de criticile dure ale sefului statului, la adresa sa. Dupa ca presedintele Klaus Iohannis a afirmat, saptamana trecuta, ca Romania nu are premier si ca Viorica Dancila „pur si simplu nu intelege cum functioneaza statul, Dancila a replicat ca astfel de…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat in presa internationala modificarile aduse de coalitia PSD-ALDE la Legile justitiei. Seful statului a vorbit si despre preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, dar si despre o posibila candidatura la presedintia Consiliului European. Intr-un interviu…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului sa tina cont de opiniile Comisiei de la Venetia si sa reevalueze modificarile aduse legilor Justitiei, dar si Codurilor Penale si de Procedura Penala, pentru ca "impactul negativ asupra Justitiei si a statului de drept sa inceteze". Propunerea…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, la Bruxelles, cu presedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, potrivit unei informari a Administratiei Prezidentiale. Intrevederea a avut loc in contextul vizitei pe care seful statului roman…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita de stat in Republica Italiana, a discutat marti cu presedintele Camerei Deputatilor a Parlamentului italian, Roberto Fico, despre dezvoltarea cooperarii economice, inclusiv a investitiilor italiene…