Iohannis: “Aceasta remaniere, solutie slaba”. Doua propuneri respinse -intre ele Vasilescu la Transporturi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca remnanierea guvernamentala este o solutie slaba si ca este in continire de parere ca solutia corecta ar fi fost inlocuirea acestui Guvern care a creat foarte multe probleme Romaniei....

- S-au aflat -in sfarsit – schimbarile pe care PSD-ul le propune in cazul Executivului, dupa evaluarea activitatii ministerelor din actualul Cabinet. In urma cu scurta vreme, dupa mai bine de sapte ore de sedinta, in cadrul Comitetului Executiv s-au decis opt schimbari in cadrul Guvernului. Se propune…

- Pe langa referirile facute la rezolutia la adresa Romaniei, din Parlamentul European, dar si la recentul raport MCV, Klaus Iohannis a tinut sa sublinieze ca nu a avut niciun dosar. Totodata, intrebat daca sotia sa, despre care s-a aflat zilele trecute, ca a fost citata la Parchetul General, in urma…

- „Nu am avut niciodata un dosar penal deschis pe numele meu”, declara Klaus Iohannis in timpul campaniei electorale din 2014. L-as acuza de minciuna, una rostita cu un tupeu abject in fata natiunii, dar cred ca as fi nedrept. Nu e vorba de niciodata, si are dreptate, pentru ca el avea tot timpul tinichele…

- As fi vrut sa scriu ca prestatia lui Klaus Iohannis, dupa ce a participat la conferinta „Educatia rescrie povestea”, a fost execrabila, a fost mizerabila, a fost jegoasa. Din fericire, ca sa nu cad in pacatul asta echivalent cu suduirea, presedintele si-a controlat cuvintele. Chiar m-am bucurat ca presedintele…

- Dupa ce a fost supus joi unei interventii chirurgicale la umar, la Spitalul Militar “Carol Davila” din Capitala, Klaus Iohannis a ramas internat peste noapte. Presedintele a parasit, insa, unitatea medicala in cursul acestei dimineti. Seara trecuta, Administratia Prezidentiala precizase ca Iohannis…

- La doi ani de cand presedintele Mattarella a fost in Romania, Klaus Iohannis a discutat din nou cu omologul sau, de aceasta data la Palatul Quirinale. In cea de-a doua zi a vizitei oficiale pe care o intreprinde in Italia, presedintele roman a avut o intrevedere cu inaltul oficial italian, intalnire…

- Vizita de stat, prima dupa 45 de ani, pe care presedintele roman o intreprinde in Italia incepe in aceasta ultima zi a saptamanii. In rastimpul in care se va afla in Italia, adica pana pe 17 octombrie, Klaus Iohannis are programate intrevederi atat cu inalti oficiali ai statului – presedintele Sergio…