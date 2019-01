Stiri pe aceeasi tema

- Simultan cu ceremonia la care vor rosti discursuri premierul Viorica Dancila si oficialii europeni, in Piata George Enescu este anuntata o manifestatie, sub titulatura "Vrem Europa, nu dictatura!". Evenimentul de la Ateneu nu figureaza pe agenda oficiala a presedintelui Klaus Iohannis. Acesta se va…

- Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag. "Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el. "Actiunea prudenta necesita…

- Potrivit Romania TV, imediat dupa ce declaratiile publice facute de catre premierul Viorica Dancila si de presedintele Klaus Iohannis s-au incheiat iar reprezentantii presei au fost invitati sa paraseasca sala de sedinte, a fost activat sistemul de bruiaj. Sursa citata arata ca acest sistem a fost…

- Klaus Iohannis a gafat dupa modelul ,,Dancila”. Președintele a facut referire la persoanele cu tulburari din spectrul autist in contextul discuției despre amnistie și grațiere. Șeful statului a prezentat scuze prin purtatorul sau de cuvant, dar nu a scapat de trimiterea la CNCD - consiliul pentru…

- Ion Cristoiu a lansat o ipoteza in ceea ce privește conflictul dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila. "Klaus Iohannis este scos din minti pentru ca Viorica Dancila l-a...

- "Klaus Iohannis este scos din minti pentru ca Viorica Dancila l-a parat pe el la CCR, dar nu numai atat. I-a dat un telefon si n-a venit ea sa-i explice? Sa vina sa ii explice, sa ii povesteasca. Relatia lor este de Shakespeare. Toata lumea s-a intrebat de ce a acceptat-o. Probabil ca, prima data…

- Reactie dura a presedintelui Klaus Iohannis la adresa guvernului si a coalitiei PSD-ALDE, dupa raportul critic al MCV la adresa Romaniei: „Romania s-a intors acum 11 ani, acolo unde a fost inainte de aderarea la UE, iar Guvernul Dragnea-Dancila a sters cu buretele tot efortul depus in vederea aderarii”,…

- Guvernul acorda importanta cuvenita atragerii de fonduri europene ca resursa esentiala de dezvoltare a Romaniei si suntem preocupati ca banii europeni sa fie utilizati in beneficiul romanilor, a declarat, vineri, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila. Totul vine in contextul in care comisarul…