Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este "pe langa lege" abordarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in privinta numirii Adinei Florea la sefia DNA si a revocarii lui Augustin Lazar din functia de procuror general al Romaniei.



"Am o opinie si o voi face cunoscuta la momentul potrivit. (...) In ansamblu, se contureaza un comportament sau o abordare a acestui ministru al Justitiei pe care as clasifica-o eu pe langa lege in propunerile si de numire si de revocare. (...) Intre timp, nu mai am doar dubii, ma indrept usor-usor spre certitudini", a spus Iohannis, la Palatul…