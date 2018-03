Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Dupa ce Viorica Dancila i-a adresat recent o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, cerand lamuriri in chestiunea asa-numitei “liste negre”, presedintele Iohannis, aflat la Bruxelles, a stat de vorba personal cu Jean Claude Juncker. “Este o scrisoare prin care se cer clarificari (…) scrisoarea nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre scrisoarea pe care i-a adresat-o premierul Viorica Dancila referitoare la dosarele de coruptie la nivel inalt, aratand…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, la Consiliul European desfașurat joi și vineri la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre scrisoarea in care premierul Viorica Dancila cere lamurirea unei scrisori in care Romaniei i s-au cerut in anul 2012 date despre anumite…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o reactie cu privire la scrisoarea pe care Viorica Dancila i-a trimis-o lui Jean Claude Juncker, pentru a cere precizari despre un document MCV, cerut de Comisie, în martie 2012.

- Premierul roman, Viorica Dancila, i-a transmis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in care solicita ca forul european sa spuna daca documentul din 2012 ce presupune ingerințe in justiție este unul autentic.

- Al doilea om in stat vede cu ochi buni demersul facut de catre sefa Guvernului, in privinta asa-numitei “liste negre”. “Am felicitat-o (pe Viorica Dancila-n.n) pentru scrisoarea pe care a trimis-o presedintelui Comisiei Europene ieri (miercuri-n.n), in legatura cu ‘lista neagra’ intocmita de functionarii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut ca a felicitat-o pe Viorica Dancila pentru scrisoarea trimisa Comisiei Europene, adaungand ca demersul mecanismului de verificare din cadrul MCV este o ingerinta nepermisa care afecteaza independenta justitiei si ca e nevoie de lamuriri.

- Guvernul a publicat scrisoarea adresata de prim-ministrul Viorica Dancila presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la posibile „ingerinte“ ale institutiei de la Bruxelles, „in functionarea Justitiei si statului de drept din Romania“.

- Guvernul a dat publicitatii scrisoarea adresata de prim-ministrul Viorica Dancila presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la posibile „ingerinte“ ale institutiei de la Bruxelles, „in functionarea Justitiei si statului de drept din Romania“.

- Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale, documentul fiind confirmat de Ministerul Justitiei.

- Viorica Dancila a declarat miercuri ca Ministerul Justitiei a raspuns solicitarii cu privire la documentul Comisiei Europene (CE) din octombrie 2012, confirmand existenta unor astfel de cereri din partea institutiei Europene. Premierul a precizat ca solicitarea numelor si a situatiilor dosarelor pe…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi ca îi trimite o scrisoare lui Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, în care îi cere explicatii, dupa ce în 2012, Comisia a solicitat de la Ministerul Justitiei, un document

- Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale, documentul fiind confirmat de Ministerul Justitiei.

- Dancila ii cere lui Juncker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de dosarele din justiție: ”Astfel de practici au mai fost facute”, a spus șefa Executivului, miercuri, in ședința de Guvern, ea precizand ca a primit in dimineața aceasta documente de la Ministerul Justiției care confirma ceea…

- Fostul premier Victor Ponta sustine, referitor la o solicitare din 2012 a Comisiei Europene legata de evolutia unor dosare de coruptie, ca Traian Basescu nu era suspendat la acel moment, asa cum a precizat fostul presedinte, mentionand ca scrisoarea a venit dupa o reclamatie a lui Basescu si Macovei.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat marti, referitor la relatia sa cu George Maior si Florian Coldea, ca toate detaliile le cerea de la Maior- seful SRI, iar cu Florian Coldea a vorbit doar atunci cand George Maior nu se afla in cladirea SRI.

- Ministerul Justitiei a declarat, marti, ca va raspunde in cursul zilei scrisorii premierului cu privire la documente care ar fi fost transmise de Comisia Europeana in perioada 2012-2018 prin care cereau situatii si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt.

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa în care cere lamuriri despre posibile ingerinte în Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa in care cere lamuriri despre posibile ingerinte in Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca a vorbit de mai multe ori pe parcursul zilei cu premierul Viorica Dancila, context in care a precizat ca prim-ministrul nu avea planificata nicio intalnire cu liderii de sindicate din penitenciare.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- „Sunt socat de oribila veste a asasinarii lui Jan Kuciak si a logodnicei sale. Condamn acest act las. Asasinarea sau intimidarea unor jurnalisti nu au ce sa caute in Europa si nici in democratie”, a scris pe Twitter președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Darius Valcov a fost tinta intrebarilor puse la conferința de presa de la Bruxelles, pentru ca nu a fost demis de premierul roman dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru coruptie. In prima sa vizita ca prim ministru in Capitala Uniunii Europene, Viorica Dancila a dat explicatii in fata jurnalistilor…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va avea, miercuri dupa-amiaza, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Ulterior, cei doi demnitari vor sustine o conferinta de presa comuna.

- Aflata pentru prima oara la Bruxelles, de la preluarea prerogativelor de prim-ministru, Viorica Dancila continua seria intrevederilor cu inaltii oficiali europeni. De aceasta data, sefa Executivului urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele luxemburghez al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- „Luarea cailor de la bicicleta”, așa a comparat jurnalistul Cristian Tudor Popescu declarația președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre Schengen și MCV, daca legile justiției propuse de PSD-ALDE raman in aceeași forma.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP) i se pare o non-problema. "Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema", a declarat Iohannis la Bruxelles, miercuri, dupa o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a discutat cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si a subliniat ca Romania este o tara proeuropeana si asa va ramane.…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 31 ianuarie, o discuție cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bruxelles. Printre temele abordate au fost și modificarile legislative din domeniul justiției. „Cred ca așteptați sa spun macar o fraza despre abordarea pe legile justiției.…

- Independenta justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotărât şi convins că voi reuşi ca aceste discuţii să se termine cu legi care…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 31 ianuarie, o discuție cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bruxelles. Printre temele abordate au fost și modificarile legislative din domeniul justiției.„Cred ca așteptați sa spun macar o fraza despre abordarea pe legile…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, miercuri, pentru cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu ...

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat pe contul sau de Twitter o scrisoare in care o felicita pe Viorica Dancila pentru postul de premier. In același timp, i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea…

- Premierul desemnat Viorica Dancila si ministrii propusi in Cabinetul sau au avut, duminica, o intalnire cu liderii si parlamentarii PSD si ALDE. La final, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca au discutat si despre continuarea luptei cu statul paralel, pentru ca, intr-un parteneriat Guvern-Parlament,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat Administratia Prezidentiala.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, pentru AGERPRES, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile facute…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.