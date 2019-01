Stiri pe aceeasi tema

- Au fost semnate decrete privind drepturile de autor, rezidențiat, reforma din sanatate, construcții și legea educației naționale. Vezi mai jos lista completa: * Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului…

- Iohannis a mai promulgat legi ce completeaza Codul Fiscal, reforma in domeniul sanatatii, dar si pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cartii in Romania. Astfel, seful statului a semnat, joi, urmatoarele decrete: *Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului…

- BILANȚUL MODIFICARILOR CODULUI FISCAL IN ANUL 2018: 236 MODIFICARI I. 139 MODIFICARI/COMPLETARI ALE CODULUI FISCAL PUBLICATE SI 236 DE NOI PREVEDERI FISCALE NECESARE A FI APLICATE DE INTREPRINZATORI IN 11,5 LUNI DIN 2018 Prin 13 acte normative publicate in 11,5 luni din 2018 au fost modificate/completate…

- Seful statului sustine ca deja Curtea Constitutionala s-a pronuntat o data asupra acestei legi pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016, iar Parlamentul a facut mai mult decat sa transpuna decizia CCR in prevederile declarate neconstitutionale ale actului normativ. Parlamentul,…

- Seful statului sustine ca deja Curtea Constitutionala s-a pronuntat o data asupra acestei legi pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016, iar Parlamentul a facut mai mult decat sa transpuna decizia CCR in prevederile declarate neconstitutionale ale actului normativ. Parlamentul,…

- Proiectul ”Romania Educata”, initiat de catre presedintele Iohannis, va fi lansat miercuri, de la ora 17.00, in dezbatere publica. Proiectul „Romania Educata” reprezinta cea mai ampla si de durata consultare publica desfasurata pana acum in domeniul politicilor publice din educatie. La dezbatere…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 12 noiembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului.Legea pentru modificarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, conform agerpres.ro. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.194/2002…