Iohannis a sustinut la Consiliul European ca tarile membre ar trebui sa dea mai multi bani la bugetul UE

- Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale, in perspectiva alegerilor europene din 2019. In ceea ce priveste viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, discutiile liderilor europeni s-au concentrat in principal…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Banii UE pe agenda Consiliului European Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guverne din Uniunea Europeana discuta, astazi, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European despre teme institutionale si prioritatile politice pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Presedintele Iohannis, la reuniunea informala a CE: Printre subiecte, negocierile viitorului buget al UE Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- "Președintele Klaus Iohannis a pierdut 10 procente in aceasta seara. A fost opusul conferinței de presa susținuta de doamna Kovesi seara trecuta. Jos palaria pentru jurnaliștii care au fost prezenți la Cotroceni. Directorul DCNews, Val Valcu mi-a dat astazi un exemplu pe care il preda la facultatea…

- Schimbarile din sistemul judiciar din Romania ar putea fi analizate de o misiune a Parlamentului European. Informatia a fost confirmata de europarlamentarul socialist Ana Gomes, intr-un interviu acordat postului Europa Libera. Eurodeputata a declarat ca mai multi colegi de-ai sai se gandesc la o…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca în perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de

- Situația sistemului judiciar din Romania a fost dezbatuta miercuri, o ora și jumatate, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg a Parlamentului European. Europarlamentarii populari, liberali si verzi au criticat la unison modificarile la legile Justitiei si Codurile penale din Romania. De precizat…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Liderul eurodeputatilor PSD din cadrul grupului socialistilor europeni, Dan Nica, a transmis miercuri dimineata, catre toti europarlamentarii din actuala legislatura, inainte de dezbaterea ce va avea loc in plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania, un document…

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Conform ordinii de zi a sedintei, tema dezbaterii este „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adresat, in acest weekend, o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, dupa ce europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat o expoziție fotografica despre protestele din Romania, unde au afișat imagini prin care sunt incalcate prevederile Directivei…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca propunerea ca Romania sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. "Dupa ce Marea Britanie paraseste...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Astazi, 22 ianuarie 2018, portalul de știri EU Today a publicat un raport privind sistemul justiției din România care analizeaza motivele pentru care reformele judiciare și penale, care au fost solicitate României înainte de aderarea la UE, nu au fost inca îndeplinite. Raportul…

- Va fi sedinta de grad zero maine, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni! Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit unui anunt al Administratiei…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- "Romania avea nevoie de un premier din afara coalitiei toxice PSD-ALDE care sa guverneze pentru interesele cetatenilor si pentru prosperitatea tarii. Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD-ului", a declarat presedintele USR, Dan Barna, conform unui comunicat de presa.USR precizeaza…

- Parlamentul European ii retine jumatate din salariul lunar eurodeputatului britanic Nigel Farage, unul din liderii campaniei din Marea Britanie in favoarea Brexit-ului, dupa ce o ancheta a stabilit ca el a folosit necorespunzator fonduri publice, a confirmat o sursa din cadrul legislativului comunitar,…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutia a vizat stadiul si perspectivele de dezvoltare ale relatiilor dintre Romania si Statul Israel, respectiv evolutiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezolutie pe tema statutului…

- In cadrul ședinței au fost evidențiate progresele inregistrate in procesul de pregatire a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastra il va exercita timp de șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiind totodata stabilite liniile de acțiune necesare continuarii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, la Bruxelles, asteptarea Romaniei in legatura cu implementarea rapida si in integralitate a aranjamentelor convenite cu Marea Britanie in cadrul primei etape de negociere privind Brexit.…

- Seful statului a participat ieri, la Summitul Euro de la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si…

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, informeaza Agerpres. “Eu cred ca se va ajunge la un acord. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc joi si vineri la Bruxelles si pe a carei agenda vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul…

- Participarea la așa-numita Cooperare Structurata Permanenta (PESCO) este voluntara pentru cele 28 de state membre ale UE, dar numai Danemarca, Malta și Marea Britanie au ales sa nu ia parte la aceasta inițiativa. Londra a incercat constant sa blocheze cooperarea europeana in domeniul apararii, de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, cu ocazia Zilei Nationale, decretele de decorare a unor consuli onorifici ai tarii noastre in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.In semn de deosebita apreciere pentru contributia personala, avuta de-a lungul timpului, in procesul…

- Europarlamentarul Cristian Preda a cerut, in plenul Parlamentului European, suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul European. Eurodeputatul și-a motivat gestul spunand ca in Romania este „criza grava a statului de drept”.

- Președintele Klaus Iohannis i-a decorat și i-a inaintat in grad pe toți directorii serviciilor secrete din Romania, aceleași decizii fiind luate și pentru o parte din eșalonul secund al structurilor de informații ale Romaniei.

- Parlamentul European a avertizat miercuri, într-o scrisoare adresata negociatorului-sef al UE Michel Barnier, ca 'sunt necesare progrese suplimentare' pentru a putea avansa în negocierile privind Brexit-ul si a atras atentia ca discutiile chiar au 'regresat' asupra chestiunii…