Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a suspendat, marti, sedinta CSAT, dupa ce discutiile s-au prelungit mai bine de 3 ore. „Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care a avut loc marti, 11 decembrie a.c., a fost suspendata de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la solicitarea membrilor…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, meircuri, la ședința solemna a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, care va incepe la ora 14.00, potrivit Administrației Prezidențiale.Participarea la ședința solemna apare pe agenda oficiala…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a devansat vizita oficiala in Franta pentru luni si marti pentru a putea participa miercuri la sedinta solemna a Parlamentului consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, potrivit Administratiei Prezidentiale, scrie Agerpres. "Avand in vedere faptul ca miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a devansat vizita oficiala in Franta pentru luni si marti pentru a putea participa miercuri la sedinta solemna a Parlamentului consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, potrivit Administratiei Prezidentiale. "Avand in vedere faptul ca miercuri, 28 noiembrie,…

- La intrevedere, care a avut loc in cadrul vizitei oficiale a premierului in Kuweit, au fost abordate subiecte de interes aflate pe agenda bilaterala. "De asemenea, a fost apreciata tendinta pozitiva inregistrata in ultima perioada la nivelul relatiilor romano-kuweitiene, impulsionata de deschiderea…

- Președintele Klaus Iohannis a imbinat utilul cu placutul in cadrul vizitei sale in Italia, combinand intalnirile cu oficiali din Peninsula cu vizitele turistice. Klaus Iohannis a vizitat ieri situl arheologic Pompei, fiind insoțit de soția sa, Carmen Iohannis.Miercuri, la Bruxelles a avut…

- Președintele Klaus Iohannis, a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a Comisiei Europene, despre preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, ieșirea Marii Britanii din UE și viitorul buget european.„Discuțiile s-au axat, in principal, pe subiectul viitoarei…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii…