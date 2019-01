Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege care da mai multe puteri politistilor, in exercitarea atributiilor de serviciu. Seful statului critica prevederile prin care politistii pot intra in orice mod, intr-o locuinta, sau faptul ca politistul are dreptul sa legitimeze…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu legea de aprobare a OUG 86/2018 care modifica Legea referendumului, una dintre prevederile contestate dand posibilitatea ca numarul participantilor la referendum sa fie mai mare decat al celor care si-au exprimat...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 16 ianuarie, discutiile asupra sesizarilor PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente. * Seful statului a sesizat CCR cu privire la aceasta lege, motivand ca, "prin modul in care…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in legatura cu prevederile unui articol din legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, precizand ca ingradirea dreptului de vizita, implicit suspendarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala in legatura cu Legea care prevede declasificarea hotararii CSAT, care a stat la baza protocoalelor cu SRI, initiata de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Legea a fost adoptata de plenul Camerei Deputatilor la mijlocul lunii…

