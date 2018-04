Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura,…

- Parlamentarii PNL și USR au depus joi noi sesizari la Curtea Constituționala privind cele trei legi ale Justiției, adoptate luni de parlament, modificate dupa decizii de neconstituționalitate. Aceștia arata ca au constatat 37 de motive de neconstituționalitate.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.Potrivit actului normativ, in…

- PNL a depus la Curtea Constitutionala (CCR) o sesizare in privinta Legii prin care se infiinteaza Editura Didactica si Pedagogica, sustinand ca aceasta este neconstitutionala in integralitate.Conform PNL, Legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.76/2017, publicata…

- "Am depus astazi la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate pe legea care aproba Ordonanta 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica devine societate pe actiuni si instituie in acest mod un monopol pe productia de manuale scolare din Romania. Astfel, cea mai neperformanta…

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei va avea loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis Senatul, luni.…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Președintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului legea de modificare Legea referendumului in privinta prevederilor referitoare la referendumul organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constitutiei. In cererea de reexaminare, presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constitutionala…

- Iohannis impotriva statului de drept! Președintele Klaus Iohannis refuza sa sesizeze Comisia de la Veneția pe tema modificarilor aduse de PSD legilor justiției, deși Forumul Judecatorilor i-a scris și l-a rugat sa faca acest gest esențial pentru salvarea statului de drept.Faptul ca Curtea Constituționala…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. Legea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, la Curtea Constitutionala, o sesizare de neconstitutionalitate in privinta Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar.

- Senatorul PNL Carmen HARAU a criticat in termeni foarte duri modul in care alianța PSD-ALDE și-a anexat aproape toate instituțiile publice, definite prin lege ca instituții autonome și independente, intre acestea aflandu-se și Avocatul Poporului, instituție fundamentala in orice democrație: …

- CCR ii da dreptate lui Klaus Iohannis! Mai exact, Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii,…

- Companiile mai pot da bonusuri pana la 31 martie astfel incat sa nu scada salariile, odata cu trecerea contribuțiilor la salariat, a declarat Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. „Companiile pot sa acorde bonusuri angajatilor pana pe data de 31 martie. Pana la aceasta data, ei vor trebui sa vina cu actele…

- Avocatul Poporului analizeaza in continuare posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” la Curtea Constituționala, insa da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a aratat instituția in urma unei solicitari…

- Condeferația sindicala “Cartel Alfa” solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in legatura cu modificarile Codului Fiscal, reglementari care au dus la situația diminuarii salariilor atat din sectorul bugetar, cat și din privat. Potrivit sindicatelor, Ordonanţa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea...

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat marti ca este neconstitutionala legea care modifica articolul 1 alineatul (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele a sesizat CCR dupa ce a trimis la reexaminare acest act normativ, care aduce modificari ample Legii educatiei nationale, seful statului spunand ca risca sa "creeze probleme in aplicare" si sa "afecteze calitatea invatamantului". Curtea Constitutionala anunta ca a admis, cu unanimitate de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, constatand ca actul normativ…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Totodata, Raluca Turcan a afirmat, in conferinta de presa de la Sibiu, ca PNL propune coalitiei guvernamentale o serie de masuri, in vederea "restabilirii echilibrului si a unui punct zero". Aceste masuri sunt respingerea in Parlament a ordonantei de urgenta 4, "care a produs aceasta discriminare…

- Președintele Klaus Iohannis nici daca ar vrea nu ar putea supune la vot intr-un scrutin legile justitiei sau pe codurile penale, spune Traian Basescu "Cred ca intre timp trece de la entuziasmul stradal la realismul functiei. Nu ai cum sa supui referendumului legile justitiei. Ce articol din codul penal…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca progresul Romaniei este legat indisolubil de existenta unei legislatii coerente si stabile, care sa sanctioneze abuzurile si necinstea, punctand ca guvernantii au datoria sa fie mai atenti la cerintele romanilor. "Astazi, cand destinul…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala, a depus o coroana de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a susținut un discurs in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a admis obiectia formulata de Asociatia Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie cu privire la dispozitiile OUG 155/2001, declarând neconstitutional textul de lege care obliga vaccinarea doar dupa identificarea câinilor si…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituționala in legatura cu un proiect de lege al UDMR, adoptat de Parlament in luna decembrie a anului trecut, prin care este eliminata o incompatibilitate din legislație, in așa fel incat deputații și senatorii, ministrii, prefecții și aleșii locali…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnitaților publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Potrivit News.ro, seful statului…

- Legea administratiei publice locale trimisa la Curtea Constitutionala Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat joi, 11 iqanuarie, Curtea Constitutionala cu privire la modificarile si completarile aduse Legii administratiei publice locale. Documentul a fost trimis…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, dur, vineri, in ședința CSM, modul in care Parlamentul a adoptat legile justiției, la finalul sesiunii de iarna. ”Regret, ca președinte, ca s-a ajuns ca aceste legi sa se discute in proceduri neclare; Au ingrașat porcul in ajun!”, a spus șeful statului aratand…