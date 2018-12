Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 13 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii,…

- Modificarile aduse Legii ANI privind prescrierea faptelor mai vechi de trei ani ce determina conflictul de interese nu respecta normele de tehnica legislativa cu privire la continut si limbajul juridic, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a admis o sesizare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 16 ianuarie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind actul normativ referitor la reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, au precizat marti, oficiali ai CCR, potrivit Agerpres.Administratia…

- A primit legea la promulgare in 21 noiembrie, dar - ca deobicei, nu a avut timp sa o analizeze Presedintele Klaus Iohannis a sesizat inca odata, vineri, Curtea Constitutionala in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente, motivand ca, "prin modul in care a fost adoptata, precum si prin…

- de documentare in procesul de elaborare a Raportului MCV 2018 Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" apreciaza obiectivitatea si integritatea surselor de documentare in procesul de elaborare a Raportului MCV 2018. Cooperarea deschisa din partea Comisiei Europene pentru atingerea…

- Iata comunicatul Administrației Prezidențiale: „Președintele Romaniei a avertizat, in repetate randuri, ca o serie de modificari aduse Legii nr. 303/2004, precum noile condiții de pensionare ale magistraților, modalitațile de numire sau revocare a procurorilor cu funcții de conducere și extinderea…

- Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 organizarea si functionarea Curtii de Conturi, obiectie formulata Presedintele Romaniei a fost amanata, marți, de judecatorii constituționali, conform unor surse din interiorul din Curții Constituționale.Pronunțarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 16 octombrie discutarea sesizarilor PNL, USR si pe cea a presedintelui Klaus Iohannis privind Codul administrativ, au informat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…