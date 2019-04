Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni o lege pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca invatamantul general obligatoriu este extins treptat la 15 clase, pana in anul 2030. Actul normativ prevede ca grupa mare din invatamantul prescolar, invatamantul primar, gimnazial…

- Senatul a reexaminat, in sedinta plenului de luni, ca urmare a deciziei CCR 528/17 iulie 2018, propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 din Legea Educatiei nationale, in sensul extinderii invatamantului general obligatoriu de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030, potrivit agerpres.ro.Citeste…