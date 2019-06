Iohannis a semnat decretul de inaintare in grad la trecerea in rezerva a unui contraamiral. Este cel care stie tot ce misca in armata

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 447 din 5 iunie anul acesta a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei nr. 333 2019 privind aprobarea modelului steagului comunei Topolog, judetul Tulcea.Actul normativ este semnat de primul ministru al Romaniei Vasilica Viorica Dancila.In HG la…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 447 din 5 iunie anul acesta a fost publicat Ordinul numarul 55 al Ministerului Afacerilor Interne pentru modificarea unor anexe la Ordinul viceprim ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 66 2014 privind conferirea unor distinctii onorifice in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 2 mai a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 25 aprilie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind inaintarea in gradul de general-locotenent - cu trei stele, in retragere, a domnului general-maior – cu doua stele, in retragere, veteran de razboi, Ispas Constantin din Ministerul Apararii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 4 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj a Angelei Balas ndash; pensionare, la data de 5 aprilie 2019; Decret privind acordarea gradului de general de…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri, ca inadmisibila, cererea depusa de Ministerul Apararii Nationale (MApN) prin care se solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost...

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 213, din 18 martie anul curent, au fost publicate trei decrete prezidentiale, semnate de Klaus Iohannis, privind trecerea in rezerva a unui general maior cu doua stele, si a doi generali de brigada cu o stea, toti din Serviciul de Informatii Externe.…