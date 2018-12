Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele de eliberare din functie a 15 magistrati. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat urmatoarele decrete: - Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Brasov a Muguricai-Gabriela…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educatiei, in contextul in care in aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb, potrivit Administratiei Prezidentiale, scrie Mediafax. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit un contract ce are ca obiect servicii de inchiriere vehicule de transport persoane, cu sofer. Atribuirea a avut loc la data de 30 octombrie 2018, valoarea contractului fiind de 502.118,4 lei. Contractul are ca obiect inchirierea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru proiectul privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Seful…

