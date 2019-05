Iohannis a recunoscut de ce face referendum: De-asta merg în campanie "Daca de la Bruxelles vin tot felul de atentionari, avertismente, nu se adreseaza romanilor, ci PSD-ului care, de cand a venit la guvernare, calca statul de drept si justitia in picioare, pentru a-si rezolva problemele din justitie. PSD calca in picioare aceste valori europene, iar pana cand va fi aceasta guvernare, Romania va avea, din cauza PSD-ului, o problema majora. De asta merg in campanie pentru referendum, pentru ca vreau votul romanilor care vor o justitie dreapta si isi doresc sa plece PSD-ul. Altfel, nu progresam. Este un motiv mare si lat pentru care Romania nu s-a dezvoltat si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a continuat, in campania electorala pentru referendumul pe Justitie, atacul la PSD. El s-a aflat, joi, la Cluj, unde a avut o intalnire cu autoritatile locale si si-a lansat cartea. In cadrul evenimentului de lansare a volumului „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, seful…

- In cadrul evenimentului, Klaus Iohannis a lansat atacuri in rafala la adresa PSD. ”Trebuie sa mergem la cauza prost intelesului nationalism al PSD-ului. Multi romani, un pic prea multi, s-au hotarat sa lucreze in alta tara europeana. Speram sa se intoarca cat mai multi dintre ei. Avem de-a…

- Romania a pierdut la Curtea de Justitie a UE un proces cu Comisia Europeana din cauza ca a contestat prea tarziu la instanta europeana o decizie pronuntata initial de Comisie in iunie 2018. E vorba de corectii financiare aplicate de Bruxelles din cauza ca APIA, aflata in subordinea Ministerului…

- "Vreau sa vad cine este impreuna cu mine pentru o Romanie europeana" Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Avem referendum pe 26 mai. Am semnat astazi decretul și am convocat acest referendum împreuna cu alegerile europarlamentare.…

- ''Este o consultare cu foarte multa deschidere din partea mea. Consider ca daca am convocat un referendum pe justiție și situația din justiție acum se tot discuta, iar din pacate multe chestiuni sunt foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiție, atunci o discuție se impune. Sunt dispus,…

- "Eu sigur nu merg, dar de la noi de la partid o sa mearga. Nu-mi place personajul”, a spus, vineri Liviu Dragnea intrebat daca participa la consultarile de la Cotroceni si de ce nu o face. Dragnea a spus, de asemenea, ca sustine temele de referendum, pe care le considera ”fosrte bune”, dar…

- "Temele votate de Parlament in 2017 sunt cele legate de continuarea luptei anticoruptie si de integritatea in functiile publice. La nivel personal, mi-as dori sa vad o concretizare prin acest referendum a (...) proiectului PNL depus in Parlament, legat de interdictia persoanelor condamnate de a candida…