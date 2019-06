Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de vara de la Bruxelles, context in care a prezentat rezultatele Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene si a reafirmat sprijinul ferm al Romaniei pentru Parteneriatul Estic. "In contextul aniversarii a zece ani de la crearea Parteneriatului Estic, Consiliul European a invitat institutiile europene relevante sa evalueze instrumentele si masurile existente si sa prezinte un set suplimentar de obiective politice pe termen lung, la inceputul anului 2020, in perspectiva urmatorului Summit al Parteneriatului…