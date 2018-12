Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul austriac, Sebastian Kurz. Vizita oficialului austriac in Romania are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor. "In perioada de pregatire…

- "Romania este bine pregatita sa preia președinția rotativa a UE" George Ciamba Foto: mae.ro. Noul ministru român delegat pentru Afaceri Europene a declarat ca România este gata sa preia președinția rotativa a UE. "Suntem bine pregatiți”,…

- Romania este pregatita sa preia presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, in pofida problemelor politice interne si a raportului critic al Bruxelles-ului privind reformele controversate din...

- "Lucrurile au luat-o razna la Guvern iar inlocuirea cabinetului Dragnea- Dancila e o necesitate politica”! Este declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca Romania nu e pregatita sa preia presedinția Consiliului Uniunii Europene.

- Acordul pe justitie propus de ALDE este un apel la responsabilitate si reprezinta poate ultimul „tren” in ceea ce priveste exercitarea cu succes a presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, sustine liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Presedintele ALDE mai atrage atentia ca Romania este…

- Romania, pregatita sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene Ministrul Victor Negrescu: "În primul rând, aceasta presedintie a Consiliului UE nu va rezolva toate problemele noastre de zi cu zi. Presedintia la Consiliul UE nu face autostrazi, nu creste salariile, nu…