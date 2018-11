Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea offshore, adoptata in urma cu trei saptamani de Camera Deputatilor, ca for decizional. Singura etapa care mai trebuie parcursa de aici incolo, pentru ca legea sa intre in vigoare, este publicarea ei in Monitorul Oficial. Ulterior, exploatarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, proiectul de lege care interzice afisarea in public a cadourilor oferite la jocurile de noroc. Proiectul mai prevede ca toate castigurile neridicate de participantii la jocurile de noroc organizate de Loteria Romana devin venituri ale institutiei. …

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia conducerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va fi numita si demisa de catre Parlament.

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, ordonanța care desfiinteaza Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti din subordinea Ministerului Transporturilor și muta atribuțiile privind transportul public rutier in sarcina Primariei Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de promulgare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului care modifica o alta ordonanta a Executivului privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- CGMB a decis, joi, delegarea gestiunii de la Regia Autonoma de Transport București (RATB) catre Societatea de Transport București, asta dupa ce la inceputul anului s-a decis ca RATB sa fie transformata in STB. De asemenea,consilierii au decis ca elevii orfani sa aiba gratuitate la transportul public,…

