- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei – ...

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Vom reveni cu amanunte.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, 5 martie, decretele de promulgare a trei legi, intre care cea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Aradul a contribuit la reușita proiectului legislativ privind combaterea ambroziei. Grupul de lucru inițiat la Consiliul Județean Arad, in parteneriat cu Asociația Excelsior, universitați din Arad și Timiș, cadre medicale, societatea civila, a formulat amendamente care au fost incluse in texul legii.…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si siguranței publice, care intarește autoritatea polițiștilor dar impune și anumite obligații oamenilor legii a fost aprobat de Guvern și va fi inaintat Parlamentului Romaniei. Principalele modificari aduse…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care vizeaza combaterea ambroziei, potrivit caruia cei care nu iau masurile necesare pentru a evita instalarea si raspandirea acestei plante vor fi amendati cu sume de pana la 20.000 de lei.

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- Deputatii au adoptat, marți, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectul de lege privind combaterea ambroziei, planta cea mai alergena din Romania. Proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari PNL, și urmeaza sa mearga la promulgare, la președintele Iohannis. Potrivit proiectului, proprietari ide…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au constatat, pe parcursul actiunilor din ultima jumatate de an, aproape 600 de infractiuni, au aplicat peste 550 de sanctiuni contraventionale si au ridicat zeci de mii de munitii, arme letale de vanatoare, tone de carne de vanat si…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Parlamentului.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu, conform Agerpres.Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie, informeaza Agerpres. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea OUG nr. 66/2017, care prevede trecerea Institutului Cantacuzino din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea Ministerului Apararii Nationale.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, informeaza Agerpres. Guvernul a adoptat in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala.Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018.Legea prevede ca plafonul pentru soldul bugetului general consolidat, precum si plafonul pentru cheltuielile de personal…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a unei legi de modificare a Legii Educatiei Nationale prin care invatamantul liceal agricol urmeaza sa fie finantat de la bugetul de stat, pe motiv ca se creeaza astfel o discriminare.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. Guvernul adoptase ordonanta de urgenta la inceputul lunii august, iar din septembrie a intrat in vigoare. "Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…