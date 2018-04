Iohannis a promulgat legea cu noile amenzi pentru munca nedeclarata - cand poate ajunge angajatorul la inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Jony Ive este omul care a realizat designul iPhone-ului tau. El este arhitectul tuturor telefoanelor, iPad-urilor si Mac-urilor de la Apple, scriu cei de la Playtech. In fiecare model de la Apple exista cel putin o mica parte din viziunea lui Jony Ive. Dar el nu este doar un tip obisnuit care…

- Noile reguli au primit votul final al Camerei Deputaților, ca for decizional al Parlamentului, la mijlocul lunii martie. Anul trecut, Guvernul a stabilit ca amenda pentru munca nedeclarata sa fie aplicata la limita maxima, de 20.000 de lei, pentru fiecare persoana depistata fara un contract individual…

- Costin Tudor a fost numit director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Acesta este al cincilea director in ultimele 12 luni si il inlocuieste pe Ovidiu Sacara. "In decursul zilei de…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Familiile care primesc ajutor de la stat ar putea fi obligate sa lucreze in folosul comunitatii, conform unui proiect de lege care ajunge, marti, in Senat. Conform proiectului de lege, cat vor munci atatia bani vor primii familiile care vor ajutor social. Practic, ei vor fi platiti la salariului…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Intalnirea, care va avea loc la ora 12:00, a fost anuntata de Administratia Prezidentiala, insa nu este precizata tema discutiilor.…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Astfel, 27 de nave, 21 de companii si un om de…

- Studentii care au peste 26 de ani vor putea circula din nou gratuit cu trenul, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Senatul Romaniei a adoptat amendamentul privind propunerea legislativa L 450/2017 care vizeaza studentii ce depasesc varsta anterior mentionata…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificarea este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral. Alte…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care ii finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz. "Dragnea acum e prins…

- Stephen Hawking a murit la 76 de ani, dar a lasat in urma lui o istorie pentru urmatoarele secole. Pe langa munca de cercetare, viata lui a fost marcata si de doua momente umane si frumoase. Stephen Hawking s-a nascut pe 8 ianuarie 1942 si a murit pe 14 martie 2018. Ca o coincidenta…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care aduce modificari Codului Muncii, in sensul definirii "muncii nedeclarate". Angajatorii pot fi astfel amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Proiectul a…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care aduce modificari Codului Muncii, in sensul definirii "muncii nedeclarate", angajatorii putand fi amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Proiectul de lege adoptat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume. "Un avion de lupta MiG-31 apartinand Fortelor Aerospatiale…

- Premierul australian, Malcom Turnbull, a confirmat, sambata, ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu. "Si-a luat angajamentul de a avea o relatie militara si comerciala…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Competitia Romanian CSR Awards 2018 a aliniat la start 164 de proiecte de responsabilitate sociala. Acestea au fost implementate pe parcursul anului 2017, de peste 90 de companii. Evenimentul, aflat la cea de-a 6-a editie, este dedicat exclusiv companiilor si fundatiilor corporative din Romania,…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, citat de BBC.…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a majorat salariile de baza brute pentru circa 3.800 de angajati, din totalul de 13.300 de salariati. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul…

- Deputatii vor un "audit energetic complex" al Palatului Parlamentului si pentru asta vor plati o firma de consultanta in eficienta energeticacu 1,41 milioane lei cu tot cu TVA, pentru un contract care se va derula pe parcursul a doi ani si jumatate. Termenul-limita de depunere a ofertelor…

- Pentru mai mult de un miliard de oameni invizibili lumii, munca unei romance inseamna o sansa la viata. Alexandra Grigore este co-inventatoarea unui scanner portabil, prin care oamenii care nu figureaza in bazele de date sunt amprentati si pot astfel sa aiba un dosar medical complet. In lume,…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro. Gigantul IT a anuntat ca intentioneaza sa atace decizia cu apel, informeaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti, 4,6572 lei/euro. Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, continua sa se deprecieze si ajunge…

- Un belgian s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume. El a descoperit in contul sau bancar un virament de doua mii de miliarde de euro. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la inceputul primei sedinte a noului guvern, ca va fi adoptata azi o ordonanta de urgenta prin care termenul de depunere a formularului 600 se proroga de la 31 ianuarie la 15 aprilie. De asemenea, seful Executivului a anuntat ca in perioada urmatoare…

- Guvernul a decis ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene si cei din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de pana la 35%, potrivit unor surse. Ratiunea acordarii sporului ar fi ca cei care urmeaza sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat marti de ce a mai dat o sansa PSD si a desemnat-o pe Viorica Vasilica Dancila sa formeze cel de al treilea Guvern PSD din ultimul an, anuntand, totodata, ca doreste modificarea Constitutiei astfel incat integritatea sa fie o conditie fundamentala pentru o persoana…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca mai da o sansa PSD si ca o desemneaza in functia de premier al Romaniei pe Viorica Dancila. "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate, in ultimele zile, de pe o insula din Papua Noua Guinee din apropierea unui vulcan care a erupt. Potrivit informatiilor furnizate de Crucea Rosie, activitatea a fost observata inca de pe 5 ianuarie, transmite Reuters. Vulcanul se afla…

- Cel de-al 18 flashmob din fata sediului PSD Sibiu s-a desfasurat sub titlul "Va vedem din Clubul de Lectura". Aproximativ o suta de persoane s-au strans in ceea ce au numit "zona libera de coruptie" din zona centrala a municipiului Sibiu si, timp de 15 minute, au citit. "De la clasic la contemporan,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- Reprezentanti ai Phenianului si Seulului se vor intalni, marti, pentru a relua discutiile la nivel inalt, intrerupte in urma cu doi ani si pentru a stabili daca statul nord-coreean va participa la Jocurile Olimpice de anul acesta. Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai…

- Angajatii de la Ford Craiova au inceput demersurile pentru declansarea conflictului de munca. Salariatii cer salarii mai mari fata de cat le-a oferit conducerea companiei. O alta nemultumire a sindicalistilor este legata si de expirarea contractului colectiv de munca la finalul anului trecut.…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest din capitala tarii,…