Iohannis a promulgat legea ce prevede scutiri de la plata impozitelor pentru persoane persecutate din motive etnice

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune de la palatul Cotroceni. Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana…

- Senatul a adoptat, miercuri, o propunere legislativa pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 prin care ursul a fost inclus, pentru o perioada de 5 ani, pe lista animalelor salbatice pentru care vanarea este permisa in anumite perioade ale anului. Propunerea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din...

- Camera Deputaților a adoptat, in aceasta saptamana, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara sa fie sanctionata cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru fiecare persoana identificata. Propunerea legislativa are in vedere…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, scutirea ramanand valabila si in…

- INFORMATIE DE PRESA privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 21 august 2019 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea platii contributiei financiare la Reteaua europeana de prevenire a criminalitații-EUCPN, de catre Politia Romana,…