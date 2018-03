Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care prevede ca fiecare Camera a Parlamentului numeste, in calitate de membru al Curtii Constitutionale, persoana care a intrunit votul majoritatii membrilor prezenti.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului pentru reexaminare legea de modificare Legea referendumului in privinta prevederilor referitoare la referendumul organizat in cadrul procedurii de revizuire a...

- In cererea de reexaminare, presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din legea mentionata, stabilind existenta unui paralelism legislativ in textul adoptat initial, incalcarea rolului Curtii Constitutionale prin…

- Vinerea Mare este sarbatoare legala nelucratoare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea. Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, Vinerea Mare este zi legala de sarbatoare in 16 dintre cele 28 de tari ale UE.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. Legea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea privind combaterea buruienii ambrozia, potrivit caruia cei care nu iau masurile necesare pentru a evita instalarea si raspandirea acestei plante vor fi amendati cu sume de pana la 20.000 de lei.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- "Cu privire la criticile de neconstitutionalitate privind art. I pct. 44 din lege, prin care se abroga art. 31 alin. (3) si (4) din Legea nr. 303/2004, Curtea constata ca acestea abroga dispozitiile legale referitoare la competenta Presedintelui Romaniei de a refuza o singura data numirea in functia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Statutul magistraților spune clar cum se desfașoara revocarea procurorilor numiți in funcții de conducere prin decret prezidențial: „Art. 54 alin. (4) Se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei (...) cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.” Legea nu spune,…

- Ministerul Justiției a publicat, azi, raportul privind activitatea conducerii DNA, acesta conținând discursul lui Tudorel Toader de joi seara, când a prezentat motivele pentru care solicita revocarea Laurei Codruța Kovesi. Documentul conține și 11 anexe, decizii ale unor instituții și regulamente…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar. Seful statului arata in cererea de…

- In declaratia de presa organizata la sediul Ministerului Justitiei, Tudorel Toader a citat dintr-o decizie a Curtii Constitutionale, in care se arata ca Laura Kovesi a refuzat sa dea curs celor trei invitatii de a se prezenta in fata Comisiei speciale de ancheta, fapt ce a contribuit la prelungirea…

- Steluța Cataniciu, intrebata care va fi parcursul celor trei legi ale Justiției (303, 304, 317/2004), dupa deciziile luate de CCR, a oferit urmatorul raspuns: "Cele trei legi ale Justiției – 303,304 și 317 - s-au aflat in control constituțional la Curtea Constituționala. Am vazut chiar ieri (n.r.…

- Senatul a votat superimunitate pentru judecatorii CCR. Potrivit votului dat de senatori, in calitate de for decizional, judecatorii CCR nu mai pot fi arestați sau trimiși in judecata decat cu aprobarea plenului Curții. Senatul a adoptat o inițiativa legislativa prin care se modifica Legea de organizare…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale, in așa fel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera ”in prezența majoritații membrilor sai”. Așadar, se aduce o simplificare a modului in care vor fi aleși judecatorii de la…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Legea instituie o schema de ajutor de stat pentru investitii in locuri de cazare in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Parlamentului.

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Klaus Iohannis cere reexaminarea Legii care modifica si completeaza dreptul de autor Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Legea pentru modificarea si…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Republica Moldova nu mai este amenințata de propaganda și dezinformare din exterior dupa ce astazi președintele Parlamentului, Andrian Candu, a promulgat, in locul președintelui Igor Dodon, așa numita lege anti-propaganda

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea OUG nr. 66/2017, care prevede trecerea Institutului Cantacuzino din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea Ministerului Apararii Nationale.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, care vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta isi pot desfasura activitatea sportiva.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 3 ianuarie, Legea bugetului de stat pe 2018. De asemenea, șeful statului a promulgat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Romaniei atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.Legea…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea legii privind instituirea invatamantului agricol preuniversitar. "Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unitati de invatamant preuniversitar, invatamantul agricol…

- Proiectul a fost adoptat in forma de la Comisiile de buget, cu un singur amendament respins.Astfel, plenul Parlamentului a respins amendamentul potrivit caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100%, pentru a compensa diminuarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. „Indemnizatia…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…