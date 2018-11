Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia conducerea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) va fi numita și demisa de catre Parlament.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea vrea doua ședințe CEx: una politica,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 noiembrie, un numar de șapte decrete. Anunțul a fost facut de administrația prezidențiala.„ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din…

- Aflat la Timisoara pentru a prezenta o campanie derulata de ANCOM, Sorin Grindeanu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a tinut sa faca si cateva lamuriri legate...

- Capitala Banatului ar putea fi primul oraș din Romania in care va fi implementata tehnologia 5G. Vestea a fost data de Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, prezent astazi la Timișoara. Potrivit șefului Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații, licitația pentru frecvențele…

- Sorin Grindeanu, Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), va participa luni la evenimentul ZF Digital Summit ’18, care are loc in Bucuresti la hotelul JW Marriott, unde va discuta despre prioritatile in reglementare ale institutiei si va aborda…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG 33/2017 in sensul numirii de catre plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, cu majoritatea parlamentarilor prezenți, a conducerii Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Pana…