Iohannis a promulgat legea care extinde votul in diaspora Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a promulgat noua lege electorala adoptata de Parlament la inceputul lunii iulie, care prevede facilitati pentru votantii din diaspora.



"Promulg astazi, acum si aici, legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea de a-si exercita dreptul de vot, fara sa mai fie nevoiti sa astepte ore in sir la coada si fara sa se teama ca nu vor putea sa voteze pana la inchiderea urnelor.



Noua lege introduce votul anticipat, permite votul prin corespondenta si reprezinta un prim pas (...) solicit Guvernului, in special… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

