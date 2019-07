Presedintele Klaus Iohannis a primit demisia directorului STS, Ionel Vasilca, si va informa maine CSAT cu privire la vacantarea postului. Ionel Vasilca a demisionat ca urmare a tragediei de la Caracal, dar sustine ca institutia pe care a condus-o nu are nicio vina. Vasilca a fost numit in fruntea STS in urma cu doi ani, dupa ce i-a locul lui Marcel Opris, care a condus STS timp de 12 ani.