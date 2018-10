Presedintele Klaus Iohannis a depus marti, la ora 10.30, la Clubul Colectiv, o coroana de flori in memoria victimelor "Colectiv", in ziua in care se implinesc trei ani de la tragedie, el fiind singul oficial din partea statului roman care a facut acest gest. Guvernul a trimis niciun reprezentant la comemorare.