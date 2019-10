Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a acuzat, miercuri, la Suceava, eșecul PSD din domeniul sanatații, afirmând ca social-democrații au oferit doar ”fantasmagorii”, România neavând nici acum spitale regionale, în timp ce sistemul de rezidențiat nu a fost reformat. ”Guvernarea…

- Președintele Klaus Iohannis a spus miercuri, la inaugurarea celui mai modern ambulatoriu de spital de stat la Suceava, ca guvernarea PSD a pus din condei masuri in programul de guvernare cu care i-a amagit pe romani, „insa a ramas repetent”.Iohannis a felicitat autoritațile din Suceava pentru…

- Potrivit sursei citate, prin prezenta la acest eveniment, seful statului transmite "un semnal important de sustinere a unei reforme reale a sistemului sanitar din Romania, prin alinierea la trendul european si international de dezvoltare a serviciilor spitalicesti oferite in regim ambulatoriu, precum…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la inaugurarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, prin prezenta la acest eveniment, seful statului transmite…

- Fantana arteziana muzicala din curtea Spitalului Judetean de Urgenta din Suceava a fost pusa in functiune duminica, iar sucevenii au aflat de pe retelele de socializare despre acest lucru in conditiile in care conducerea unitatii nu a facut vreun anunt special despre inaugurare. Cu o seara inaintea…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan ii acuza pe liderii suceveni ai PSD ca „se cațara" pe realizarile managerului Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou", Vasile Rimbu, și ii invita ca mai curand sa faca un exercițiu de memorie și sa-și aduca aminte cum arata ...

- Hramurile de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului au transformat unii petrecareti in pacienti ai Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. In ziua de 15 august a.c., de dimineata, de la ora 8.00 pana seara, la ora 20.00, la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a spitalului ...