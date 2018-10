Iohannis a cerut sa se verifice legalitatea propunerii Adinei Florea la conducerea DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Romania "nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la Bruxelles. "Romania nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie si nu voi accepta niciodata asa ceva. (...) DNA are nevoie (...) de o persoana independenta, hotarata sa isi asume aceasta…

- In cadrul dezbaterilor din Parlamentul European de miercuri, la care au participat premierul Dancila si au asistat mai multi ministri, inclusiv cel al Justitiei, si europarlamentari romani, Dan Nica a avut o scurta interventie in care a tinut sa sublinieze ca “Romania nu accepta sa fie moneda de schimb…

- Neprietenii președintelui fac mare caz de faptul ca la New York acesta a ținut o cuvantare in fața unei sali aproape goale, la adunarea generala ONU. N-a fost o excepție. Asta este soarta celor de pe banca „rezervelor”, salile pline fiind rezervate titularilor care marcheaza pe scena internaționala…

- A mai ramas o singura zi pana la evenimentul cu totul aparte ce va avea loc in incinta Parlamentului European, la Bruxelles. La invitatia europarlamentarului social Democrat Claudia Tapardel, o orchestra simfonica din Romania, cea din Bucuresti, va concerta in pentru prima oara in PE, fiind invitatii…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat joi ca alegerea procurorului Adina Florea pentru șefia DNA de catre ministrul Justiției trezește suspiciuni, deoarece tatal acesteia este consilier județean al PSD. Dumitru Florea, aflat la al șaselea mandat de consilier județean, a declarat pentru Adevarul ca fiica…