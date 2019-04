Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nicole Ciuca repus in fuctie de astazi Generalul Nicolae Ciuca revine de astazi, 5 aprilie, la comanda Statului Major al Apararii dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri, 29 martie, respingerea deciziei de prelungire a mandatului sau. Potrivit surselor militare, repunerea în…

- Curtea de Apel București a respins, vineri, acțiunea Ministerului Apararii prin care a solicitat anularea decretului semnat de Klaus Iohannis, de prelungire a mandatului de șef al Statului Major al Apararii pentru Nicolae Ciuca. Decizia nu este definitiva. “Respinge (…) ...

- Subprefectul Gyorke Zoltan a declarat, joi, ca nu știe ce atribuții are al doilea subprefect, numit de Guvern dupa eliberarea sa din funcție. "Am fost eliberat din funcția de subprefect al județului Cluj în 12 februarie și am cerut Tribunalului Cluj suspendarea HG, contestând…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de eliberare din functie a procurorilor Carmen Lidia Toroiman si Nicolae Lupulescu, in urma pensionarii. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti…

- Judecatorii de la Curtea de Apel vor decide pe fond ce se intampla cu procesul MApN-Klaus Iohannis pe tema numirii sefului Statului Major al Armatei. Judecatorii au dat termen ca pana astazi acest conflict sa fie aplanat fara interventia magistratilor, dar cererea de dialog a ramas fara raspuns.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de eliberare din functie a trei judecatori. Potrivit Administratiei Prezidentiale, este vorba de Gheorghe Buzatu, judecator la Tribunalul Mehedinti - pensionare, incepand cu data de 12 februarie, Marius Andreescu, judecator la Curtea de…

- Armata ramane fara sef dupa ce MApN a obtinut in instanta suspendarea decretului prin care mandatul lui Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Apararii a fost prelungit. Curtea de Apel Bucuresti a decis joi suspendarea decretului privind numirea lui Ciuca, in procesul in care MApN a…

- "Am avut doua discutii, trebuie sa recunosc, la invitatia domnului Dragnea. Am spus acolo ce am considerat eu ca este de spus. Am repetat ca la discutie nu am venit pentru o functie, ci pentru a incerca sa clarificam lucrurile si cum poate PSD, care si-a asumat guvernarea, sa se achite de aceasta…