Iohannis a anuntat cele doua teme ale referendumului din 26 mai Vor fi doua teme pe care presedintele a considerat ca ar trebui sa fie supuse consultarii publice din 26 mai, adica din aceeasi zi in care se vor desfasura alegerile europarlamentare. Parlamentul a fost instiintat despre ele. In prima faza, Klaus Iohannis a facut public faptul ca in cursul zilei de joi a inaintat Legislativului […] Iohannis a anuntat cele doua teme ale referendumului din 26 mai is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca președintele Klaus Iohannis folosește referendumul pentru justiție in scop electoral. Nastase e de parere ca Iohannis vrea sa schimbe total tema consultarii pe justiție, transformand-o in alt subiect de interes național."Presedintele Johannis propune,…

- Klaus Iohannis nu a anuntat intrebarea pentru referendumul pe care a anuntat, zilele trecute, ca il va convoca in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. In schimb, a afirmat ca s-a hotarat sa consulte din nou Parlamentul, “pentru largirea ariei de cuprinde a referendumului”. Dupa ce Iohannis a facut…

- Pana sa dezvaluie intrebarea care ar urma sa fie trecuta pe buletinele de vot la referendumul pe care a decis ca il va convoca pe 26 mai, in aceeasi zi cu europarlamentarele, Klaus Iohannis a anuntat ca are de gand sa se adreseze Legislativului. “Ne dam seama ca acea consultare initiala pe care am facut-o…

- Parlamentul va vota miercuri, 13 martie, cererea de reexaminare a Legii bugetului de stat pe anul 2019 formulata de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce judecatorii CCR au decis ca legea este constitutionala. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca Parlamentul nu va modifica legea. Birourile permanente…

- Va mai trece o perioada pana cand bugetul pentru anul in curs va fi promulgat de presedinte. Mai nou, se stie ca proiectul ia din nou calea Legislativului. “Nu voi ezita nicio clipa sa contest orice masura ce afecteaza cetatenii romani”, a tinut sa sublinieze, intre altele, Klaus Iohannis in declaratia…

- La inceputul lunii ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 86/2018 pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, precum si pentru…

- Avand in vedere ca, pe fondul respingerii, seara trecuta, in Parlamentul britanic a acordului privind Brexit, multi se intreaba ce se va intampla cu romanii din Marea Britanie, Klaus Iohannis a facut referiri la acest aspect, miercuri, intr-o prima declaratie de presa facuta pe acest subiect. In asteptarea…

- Dupa ce marti seara Parlamentul britanic a refuzat acordul privind Brexit-ul, Klaus Iohannis a facut o serie de precizari, din postura de presedinte al statului care exercita presedintia Consiliului Uniunii Europene. In primul rand, liderul de la Cotroceni a subliniat ca acordul care nu a trecut de…