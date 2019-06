Iohannis a anunțat că este alături de artiștii care vor protesta duminică seara Președintele Klaus Iohannis a transmis duminica dupa-amiaza un mesaj in care iși manifesta sprijinul fața de artiștii care urmeaza sa protesteze in fața Guvernului. ”Sunt alaturi de artiștii care protesteaza din cauza taierii drastice a bugetelor instituțiilor de cultura. In loc sa ne bucuram de aceasta resursa inestimabila, suntem chemați sa aparam cultura romana de la faliment”, a scris președintele intr-o postare pe Facebook. In continuare, șeful statului a spus ca ”Dezastrul din cultura a fost provocat de acest Guvern al incompetenței, prin bugetul rușinii naționale, construit pe cifre false.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ii sustine pe artistii care ies in strada din cauza taierilor de bugete si a concedierilor masive din teatre. "Sunt alaturi de artistii care protesteaza din cauza taierii drastice a bugetelor institutiilor de cultura. In loc sa ne bucuram de aceasta resursa inestimabila,…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca este alaturi de artiștii care protesteaza fața de taierile bugetelor instituțiilor de cultura.„Sunt alaturi de artiștii care protesteaza din cauza taierii drastice a bugetelor instituțiilor de cultura. În loc sa ne bucuram de aceasta resursa…

- Artiștii protesteaza din cauza taierii drastice a bugetelor instituțiilor de cultura. Klaus Iohannis a transmis ca ii susține pe artiști și ca dezastrul a fost provocat de acest "Guvern al incompetenței, prin bugetul rușinii naționale, construit pe cifre false". ”Sunt alaturi de artiștii care…

- Kate Middleton și Prințul William vor efectua o vizita oficiala in Pakistan, in toamna acestui an, in ciuda faptului ca țara este ținta unor amenințari teroriste, noteaza The Sun. Este de așteptat ca Ducii de Cambridge sa treaca printr-un antrenament intens inainte de a-și incepe vizita de o saptamana…

- Artiștii se reunesc duminica, intr-un protest in fața Guvernului, incepand cu ora 18. Actorii și angajații teatrelor critica concedierile masive din instituțiile de cultura dupa taierea bugetelor și acuza subfinanțarea masiva a culturii. Mai multe personalitați și-au anunțat prezența la acțiunea de…

- Europarlamentarul Iuliu Winkler, care candideaza din nou la alegerile din 26 mai din partea UDMR, sustine ca cetatenii ar trebui sa participe la referendum si sa raspunda cu ”da” la intrebari. Winkler considera ca ordonantele de urgenta ar trebui folosite doar in caz de razboi sau calamitate naturala…

- Comunitatea Declic organizeaza, duminica, pe 19 mai, manifestatia "Toti pentru Europa", in Piata Victoriei. "Este ziua in care sute de mii de oameni de pe intregul continent ies in strada pentru a-si arata increderea in valorile europene", se arata intr-un comunicat remis, vineri, Ziare.com.…

- Cațiva zeci de oameni participa la un protest anti-guvernamental in Piața Victoriei din Capitala. Protestul a inceput miercuri in jurul orei 16.00 și are loc in paralel cu ședința de Guvern.Citește și: Guy Verhofstadt ii da LOVITURA FATALA lui Calin Popescu: Partidul sau, ALDE, va fi EXCLUS…