- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, la Bruxelles, cu presedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, potrivit unei informari a Administratiei Prezidentiale. Intrevederea a avut loc in contextul vizitei pe care seful statului roman…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in prima zi a Consiliului European de la Bruxelles, s-a discutat despre Brexit, dar, momentan, progresul se lasa asteptat si nu s-a ajuns la niciun acord. El a adaugat ca se numara printre…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Bruxelles, in perioada 17 - 19 octombrie, la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM), potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Totodata, in marja reuniunii Consiliului European,…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita de stat in Republica Italiana, a discutat luni cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei, Giuseppe Conte, despre relatia bilaterala dintre cele doua tari si despre cooperarea in plan european,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Bruxelles, in perioada 17 - 19 octombrie, la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM), potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis vineri AGERPRES. Totodata, in marja reuniunii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca summitul ”Inițiativa Celor Trei Mari”, care se va desfașura in perioada 17-18 septembrie, la București, va fi organizat ”pe datorie”, deoarece bugetul Administrației Prezidențiale va fi redus cu 11 milioane de lei la rectificare.”Vom organiza…

- Mircea Diaconu a afirmat ca a avut o singura intalnire cu președintele Klaus Iohannis. ”Mi-am scris pe colțul unei hartii o fraza pe care a spus-o atunci. Ii definește tot mandatul” a marturisit Mircea Diaconu. ”A avut o poziție și o fraza, am scris-o și am zis ca sunt curios ce se va intampla…