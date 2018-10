Un accident banal ar fi putut sa o lase fara vedere pe fiica Andei Calugareanu, Ioana Tufaru. „Eram cu Luca in parc și am vrut sa imi arate ceva el cu degetul. Eu am fost curioasa sa vad ce a vazut el atat de important și am intrat cu ochiul in degetul lui. Asta e, s-a intamplat! Am o zgarietura pe cornee, in doua-trei zile zic eu ca o sa imi treaca. Am fost la spital, mi-a bandajat medicul ochiul și aștept sa treaca. Este foarte rau ca in perioada asta vad doar cu un singur ochi, dar pana la urma nu este o problema asta, am trecut in viața prin probleme mai grave. Plus ca totul o sa fie bine…