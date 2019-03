Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare campion la tenis Ilie Nastase a dat carțile pe fața. Acesta a explicat cum se ințelege actuala sa iubita cu fiicele sale. Ioana Simion il face foarte fericit pe Ilie Nastase. Acesta are numai cuvinte de lauda la adresa brunetei cu care iși imparte acum viața. Se pare ca nu doar Ilie Nastase…

- Ilie Nastase este mai fericit ca niciodata in compania mai tinerei sale iubite. Legendarul sportiv radiaza langa Ioana. Ilie Nastase, in varsta de 72 de ani, traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion, in varsta de 42 de ani, cea alaturi de care și-a gasit liniștea dupa separarea…

- Zilele trecute, Ilie Nastase a facut declarații surprinzatoare și a vorbit pentru prima oara despre nunta cu iubita lui. Se pare insa, ca cei doi vor sa mai aștepte o perioada pana vor incepe pregatirile pentru marele eveniment. Fostul tenismen a clarificat lucrurile. "Prea devreme am facut declaratia,…