Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca discursul pe care il va rosti joi la Universitatea Harvard din SUA nu va fi unul clasic politic, ci unul referitor la viata personala, relateaza dpa. Angela Merkel va vorbi despre copilaria ei in Germania de Est, ca fiica a unui preot protestant…

- Josefa Gonzalez Blanco, ministru al mediului in Mexic, a cerut ca un avion sa fie ținut la sol 38 de minute ca sa aiba timp sa ajunga la aeroport. Saptamana trecuta, doamna trebuia sa zboare de la Mexico City pana in Mexicali, la granița cu Statele Unite, dar din motive neclare a fost nevoita sa intarzie.…

- In aceasta saptamana, Libertatea va propune povestea vieții unui mare jucator de tenis și o carte pentru cei mici, care ne arata ca uneori facem pact cu lucrurile care ne sperie cel mai mult. Miracolul Del Potro (Sebastian Torok, Editura Publica) Martin del Potro pare uneori inima insași a tenisului,…

- Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodata ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminica seara in Statele Unite, a doborat recordul de audienta al postului HBO, care a difuzat aceasta productie incepand din 2011. 19,3 milioane de telespectatori americani au vizionat finalul acestui…

- De data asta, v-am pregatit cartea „Invațare” a Tarei Westover, spectacolul „Proof” de la unteatru cu Dana Rogoz și Marian Ralea reuniți, expoziția World Press Photo Romania și un video despre gastrodiplomație. CARTE: „Invațare” („Educated”), Tara Westover, Editura Publica Sa inveți sa vezi lumea cu…

- Scenaristii serialului "Game of Thrones" au aratat fanilor primele doua episoade care au pregatit terenul pentru batalia epica de 67 de minute din al treilea episod intitulat "Lunga Noapte", scrie news.ro. "Game of Thrones" se va incheia pe 19 mai. Numarul total al episoadelor serialului…

- Opera artistului chinez Xu Bing, cartea scrisa doar cu emoticoane este un mesaj neobisnuit de a crea un limbaj simplu si universal cu ajutorul sinbolurilor grafice. ‘Book from the Ground’ a fost editata pana acum doar in Statele Unite si “este prima carte pe care o poate citi toata lumea, avand in…

- Intervenția chirurgicala constituie o premiera medicala pentru Statele unite ale Americii, și este privita ca un pas inainte pentru salvarea altor pacienți seropozitivi care au nevoie de un transplant. La spitalul Johns Hopkins din Baltimore, Statele Unite, a fost realizata cu succes o intervenție…