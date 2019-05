Ioana Petrescu (PRO România): Oamenii de afaceri reclamă deficitul mare de forţă de muncă 'Am discutat despre aceasta masura anuntata de reducere a TVA pentru produsele traditionale si pentru produsele bio. Evident, orice reducere de taxe este o masura buna, dar cei din industria agroalimentara au sesizat faptul ca aceasta masura afecteaza un numar redus de producatori si de consumatori. Pe de o parte, pentru ca mai mult de jumatate din produsele bio sunt importate, deci de acest TVA redus beneficiaza in mare parte firmele straine, iar produsele traditionale sunt limitate cantitativ.(...) Raspunsul PRO Romania a fost ca da, e o masura buna reducerea de taxe, dar aceasta masura ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

