Stiri pe aceeasi tema

- ”Pro Romania nu sprijina candidatul PSD, a spus foarte clar. Noi inca n-am luat o decizie referitor la candidatul nostru pentru prezidențiale, urmeaza discuții in partid, sunt mai multe opțiuni, parerea mea e ca trebuie sa avem un candidat propriu pentru a crește cu fiecare ciclu electoral” a spus…

- ”Nu cred ca ALDE va ieși de la guvernare, sunt oameni responsabili, iși dau seama ca stabilitatea in aceasta țara este foarte importanta.” a spus Viorica Dancila despre ieșirea ALDE de la Guvernare, in contextul in care ALDE, partenerul de coaliție, il susține pe Calin Popescu Tariceanu la alegerile…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a afirmat, la Digi24, ca in cazul in care dreapta va caștiga scrutinul din toamna exista posibilitatea schimbarii Guvernului fie prin moțiune de cenzura, fie prin alegeri anticipate. Dan Barna a estimat ca actuala coaliție nu se va putea menține…

- Vicepresedintele PRO Romania Ioana Maria Petrescu a declarat luni, la Oradea, ca partidul sau trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, informeaza Agerpres. ”Personal, eu cred ca Pro Romania trebuie sa aiba un candidat propriu. Sa fie membru in partid. Eu as vrea ca Pro Romania…

- ”Cu siguranta voi avea o discutie, atat cu domnul Tariceanu,cat si cu domnul Victor Ponta, cred ca dialogul este foarte important. Imi doresc o coalitie a celor trei partide pentru a sustine candidatul pentru prezidentiale, imi doresc alaturi de noi sa vina si sindicate, chiar si partide care nu…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE a anuntat, marti, ca o decizie in privinta unui candidat comun PSD-ALDE, la prezidentiale, va fi luata dupa 20 august. Intre timp, partidul se pregateste de cele trei runde de alegeri din acest an si de anul viitor. 37 de filiale judetene au fost dizolvate, pentru…