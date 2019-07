Stiri pe aceeasi tema

- PNL ii solicita premierului Viorica Dancila sa il demita de urgenta pe presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu. "Tara arde si Viorica Vasilica Dancila se viseaza presedinte, in timp ce se profileaza un dezastru bugetar, o criza de o gravitate extrema…

- Daniel Osmanovici și-a dat demisia din funcția de purtator de cuvant al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Decizia sa vine la doar o zi dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut demiterea lui. Fost prezentator TV, Daniel Osmanovici a starnit controverse, dupa ce a declarat ca „oamenii…

- "Eu mi-am spus punctul de vedere. Atat timp cat o persoana are anumite semne de intrebare pentru activitatea sa, in momentul in care a fost demisa pentru activitatea pe care a desfasurat-o, eu cred ca trebuie sa-si lamureasca mai intai aceste aspecte. Mai mult decat atat, as intreba daca domnul presedinte…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a precizat, joi, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut Sorinei Pintea sa-l demita pe presedintele Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate, ca atributul este al premierului, nu al ministrului. ”Dupa ce Dragnea numeste si demite cu gura lui si cu mana…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca i a cerut ministrului Sanatatii sa i demita pe directorul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate CNAS , pentru defectiunea din sistemul informatic al Casei, si pe purtatorul de cuvant al institutiei, pentru declaratiile facute, scrie Agerpres.Afirmatia sa…

- Purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Daniel Osmanovici, vine cu explicatii dupa declaratia socanta de ieri: "oamenii mor oricum, si cu, si fara sistem". Osmanovici a sustinut, joi, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca declaratia sa a fost interpretata…