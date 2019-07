Ioana Petrescu: Eu cred că PRO România trebuie să aibă un candidat propriu la prezidenţiale "Eu ma astept de la partidul meu sa fi inteles mesajul votantilor din 26 mai si sa vina cu un candidat care sa raspunda cerintelor acestui electorat. Personal, eu cred ca PRO Romania trebuie sa aiba un candidat propriu. Sa fie membru in partid. Eu as vrea ca PRO Romania sa devina un partid puternic, sa fim la guvernare in 2024 si nu poti sa cresti daca nu vii la fiecare ciclu de alegeri cu candidati proprii, care sa testeze puterea partidului, sa convinga cat mai multi oameni sa se inscrie in partid, sa voteze pentru tine. Este parerea mea. (...) Foarte multi doresc un candidat propriu. Exista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

